Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, происшествие случилось около 08:00. Аксенов рассказал, что на платформах работали 12 человек. При этом были спасены пять человек, из которых трое ранены. Поиски остальных людей продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

