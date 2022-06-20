Людей эвакуировали из Никулинского суда на Мичуринском проспекте

На Мичуринском проспекте в Москве эвакуировали людей из Никулинского суда. Посетителей и сотрудников вывели на улицу. Здание суда проверят кинологи.

Видео в Сеть выложили очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.