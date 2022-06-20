Глава Крыма заявил об ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" со стороны Украины

Пять человек спасены, трое из них ранены после удара ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Поиски остальных еще продолжаются, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинские войска выпустили 10 снарядов "Натовского" калибра 155 милииметров по киевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.