На Дмитровском шоссе горит грузовик

На Дмитровском шоссе увеличивается затор из-за того, что в районе 83-го километра МКАД горит грузовик. Видео сняли очевидцы.

Машина стоит на обочине, но из-за дыма и пламени водители стараются ее объезжать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

