Следователи ищут виновных в стихийном пиротехническом шоу на Лужнецкой набережной. Там в субботу вечером загорелся склад, где хранились 15 тонн праздничных хлопушек. Тушили его несколько часов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.