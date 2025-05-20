Пострадавшего от ДТП лося готовят к операции в Подмосковье

В национальном парке "Лосиный остров" лосенка, которого сбила машина в Подмосковье, готовят к операции. Животное почти сутки пролежало на обочине с переломом ноги, прежде чем местные жители вызвали ветеринаров. Также есть подозрение на повреждение внутренних органов.

Как сообщили в парке, комитет лесного хозяйства передал животное в клинику в Дмитрове. Если все пройдет успешно, его отправят на реабилитацию в "Лосиный остров". По словам специалистов, ДТП с лосями на трассах происходят регулярно. Водителям, скрывшимся с места происшествия, грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение прав и даже арест.

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