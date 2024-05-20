Огонь охватил всю крышу здании бывшей фабрики в Ногинске

Огонь распространился по всей крыше в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в Ногинске. Площадь пожара составляет более 3,5 тысячи "квадратов".

Есть угроза возгорания соседних построек. Для тушения применяется высотная техника. Из пылающего здания эвакуированы около 20 человек. Информации о пострадавших не поступало. Расследование дела о пожаре контролирует прокуратура.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

