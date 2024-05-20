Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 21:00

Происшествия

Кафе загорелось в столичном Люблине

Кафе загорелось в столичном Люблине

Кафе загорелось в столичном Люблине

Машина загорелась на 32-м километре МКАД

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Кафе загорелось на улице Краснодарской в Люблине. Внутри были люди. 12 человек самостоятельно вышли из здания. О пострадавших информации не поступало. По данным информагентств, огонь охватил 350 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания. На месте работают пожарные расчеты. По словам местных жителей, кафе должны были закрыть.

Реконструкцию детской поликлиники на Костромской улице ускорят. Строительные работы хотят завершить в конце лета. Там сделают комфортные кабинеты и зоны ожидания приема, а также установят новую медицинскую технику.

Вместе с потеплением в домах начались плановые отключения горячей воды. Профилактику устраивают каждый год. Это необходимо для подготовки системы теплоснабжения к следующей зиме.

Рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. 985 компаний, включая 40 международных, представляли свою продукцию в "Манеже". Мебель и предметы интерьера, которые нравились посетителям, можно было купить прямо на месте и в шоу-руме проекта "Сделано в Москве".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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