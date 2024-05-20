Новости мира: число пострадавших при беспорядках в Бишкеке выросло до 41

Число пострадавших при беспорядках в Бишкеке выросло до 41. Об этом сообщает правительство Кыргызстана. В больницах остаются 11 человек, в том числе иностранцы. В ночь на 18 мая в Бишкеке начались столкновения, к которым привел конфликт между горожанами и иностранными студентами. Конфликт перешел в массовые акции против мигрантов.

95 тысяч человек приняли участие в акции в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Мексики Ксочитли Гальвес. Несмотря на огромное число демонстрантов, полиция не зафиксировала ни единого инцидента, связанного с насилием. Кандидат, которого так поддерживают избиратели, – женщина, которая в ходе своей кампании пообещала снизить пенсионный возраст.

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