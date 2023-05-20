Новости часа: Прилепин приступит к реабилитации в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пресс-службе Захара Прилепина сообщили, что состояние писателя позволяет в скором времени приступить к реабилитации.

Под Первомайском погибли 2 человека, еще двое ранены из-за срабатывания взрывного устройства ВСУ в воздухе, сообщает мэр города.

Японские журналисты удивились, что итоговое коммюнике G7 выпустили только на английском языке, сообщают в СМИ.