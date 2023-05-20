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Новости

20 мая, 19:30

Происшествия

Новости часа: Прилепин приступит к реабилитации в ближайшее время

Новости часа: Прилепин приступит к реабилитации в ближайшее время

Новости часа: в Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва

"Рейд 112": "Дэу Нексиа" врезалась у ограждение на улице Головачева

Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе

Новости часа: Бочкарев рассказал о южном участке МСД

Молодой человек напугал игрушечным пистолетом сотрудницу спортклуба в Красноярске

Новости часа: плавучие причалы доставили в Москву

Пожар на складе с деревянными поддонами локализован в Воронеже

Новости часа: временные велополосы разметили на 25 улицах Москвы

Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пресс-службе Захара Прилепина сообщили, что состояние писателя позволяет в скором времени приступить к реабилитации.

Под Первомайском погибли 2 человека, еще двое ранены из-за срабатывания взрывного устройства ВСУ в воздухе, сообщает мэр города.

Японские журналисты удивились, что итоговое коммюнике G7 выпустили только на английском языке, сообщают в СМИ.

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