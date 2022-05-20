По меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе Германии, сообщают СМИ.

Последняя группа боевиков с "Азовстали" в Мариуполе сдалась в плен в пятницу, сообщили в Минобороны РФ.

Запуск курорта "Лагонаки" позволит Адыгее увеличить доходы в турсфере на 2 миллиарда рублей, заявил глава республики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

