Пожар произошел в кальянной на западе Москвы

Пожар в произошел в столичном районе Солнцево, около метро "Говорово". Там загорелось двухэтажное здание, предположительно, кальянная.

Рядом находится частный сектор и деревянные постройки. Огонь быстро распространился и охватил весь дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако было оперативно ликвидировано.

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