Лесные пожары охватили территорию в штатах Техас и Нью-Мексико

В США лесные пожары охватили уже более двух тысяч гектаров. Огонь бушует в штатах Техас и Нью-Мексико. В опасной зоне объявлена эвакуация.

Уже сгорели сотни домов, а по прогнозам местных властей, эта цифра может вырасти до тысячи. На кадрах видно, что бедствие достигло огромного масштаба. Тушению мешает сильный ветер. Осадки в регионе пока не ожидаются.

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