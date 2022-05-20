Полиция задержала подозреваемого в краже 40 тыс рублей из музыкальной школы в Подмосковье

Московские полицейские задержали мужчину, который предположительно украл деньги из сейфа частной музыкальной школы. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

Подозреваемый воспользовался тем, что администратора не было на месте. Мужчина открыл сейф ключом, который лежал там же, а затем вытащил 40 тысяч рублей.

В результате в Подмосковье задержали 20-летнего местного жителя. Похищенные деньги он к тому времени уже потратил. Возбуждено уголовное дело. Мужчина дал подписку о невыезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.