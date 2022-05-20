Пожар на улице Дмитриевского ликвидирован – МЧС

Пожар на улице Дмитриевского в Москве был потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным спасателей, горел мусор в заброшенных гаражах. О причинах пожара до сих пор неизвестно. Обошлось без пострадавших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.