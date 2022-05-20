На турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве произошла драка

Дракой закончился полуфинал турнира международной Борцовской лиги Πoддубнoгo в Москве. Во время поединков в дисциплине "Панкратион" на ковре произошел конфликт и болельщики бросились с трибун отстаивать правоту своих спортсменов.

Президент Федерации панкратиона Константин Климов заявил, что произошедшее – показатель отсутствия культуры у фанатов. Теперь организаторы задумались, как предотвратить такие ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.