Пожар на улице Дмитриевского потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным спасателей, горел мусор в заброшенных гаражах. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.