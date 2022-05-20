В МЧС заявили о пожаре на территории заброшенных боксов на востоке Москвы

В МЧС заявили, что на Дмитровской улице загорелся мусор на территории заброшенных боксов. Ранее сообщалось, что пожар был на Оренбургской улице.

Площадь пожара оценили в 200 квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

