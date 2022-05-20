Пожар произошел на востоке столицы

Очевидцы сообщили о пожаре в столичном районе Косино-Ухтомском. Там видны клубы черного дыма. С некоторых ракурсов кажется, что горит крыша дома.

По словам одного из очевидцев, в том районе находятся котельные. Пока официального подтверждения от МЧС нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

