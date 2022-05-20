Очевидцы сообщили о черных клубах дыма в Косино-Ухтомском районе

Очевидцы сообщили о пожаре в Косино-Ухтомском районе столицы. Клубы черного дыма видно даже из области. С некоторых ракурсов кажется, что горит крыша дома.

По словам свидетеля происшествия, в том районе находятся котельные. Пока официального подтверждения от МЧС нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.