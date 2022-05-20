Очевидцы сообщили о пожаре в районе Косино-Ухтомском

Очевидцы сообщили о пожаре в столичном районе Косино-Ухтомском.

Девушка по имени Виктория, которая находится в доме на улице Салтыковской, рассказала, что задымление видно за Салтыковским лесопарком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.