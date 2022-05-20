Прокуратура в Братске разбирается в обстоятельствах конфликта на детской площадке

В Братске на десятилетнего мальчика напали на детской площадке. Видео произошедшего завирусилось в Сети, и теперь его проверяет прокуратура.

Началось все с того, что пенсионерка попросила школьника слезть с металлической машинки. Ребенок ответил нецензурно. Бабушка приняла меры: она силой стащила мальчика и повалила его на землю.

Затем к конфликту подключился мужчина. Он скрутил школьника как опасного преступника, прижал его ногой и провел воспитательную беседу. Ребенок в итоге заплакал и убежал.

Родители писать заявление в полицию не стали, но, по словам мамы мальчика, у того серьезная психологическая травма. Ролик в Сети набрал свыше тысячи комментариев. Большинство пользователей осуждают жесткие методы воспитания, но нашлись и те, кто считает, что ребенок мог себя вести и поуважительнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.