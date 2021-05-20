Таксист угрожал москвичке из-за отмененной поездки

Москвичка обратилась в полицию из-за угроз таксиста. По рассказам женщины, после отмены заказа водитель начал отправлять ей письма и голосовые сообщения с оскорблениями.

По словам клиентки, машину надо было ждать 20 минут, поэтому она отменила поездку, которая должна была стоить 220 рублей. В ответ таксист начал требовать деньги и писать угрозы.

В сервисе inDriver уже отреагировали и заявили, что навсегда заблокируют этого водителя. Сейчас его личность устанавливается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.