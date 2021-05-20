Свыше 810 кг героина изъяли у преступников, следовавших через Россию в ЕС

В России перехватили крупнейшую за последние годы партию героина, шедшую в ЕС. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 800 килограммов наркотика, который контрабандисты пытались переправить из Афганистана, Ирана и Пакистана.

По приблизительным подсчетам, такого количества наркотика хватило бы на 11 миллионов доз. Участники международной преступной группы планировали переправить героин партиями по 200 килограммов в Нидерланды.

Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции. Однако пока решение не принято. Риск повторных попыток контрабанды остается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.