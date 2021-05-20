Адвокат рассказал, что может грозить людям, готовившим нападение на школу в Москве

17:15
В Санкт-Петербурге и Москве задержали молодых людей. Один явился в класс с оружием для страйкбола, говорят, хотел пошутить, а другие прямо в автобусе обсуждали план захвата школы.
О том, что может им грозить, рассказал адвокат Тимур Маршани.
"Если данные молодые лица не совершили иных правонарушений, преступлений, кроме высказываний, которые не имеют под собой никакого правового основания, и, самое главное, возможности реализации, которые являются разговорами ни о чем, привлечь их к ответственности нельзя", – подчеркнул юрист.
Он также уточнил, что изъятие у них таких предметов как бейсбольная бита, нож-бабочка, бронежилет и пейнтбольный пистолет, не является основанием, чтобы этих молодых людей привлекли к уголовной ответственности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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