Два автомобиля столкнулись на МКАД

Две машины столкнулись в левом ряду МКАД перед поворотом на Каширское шоссе. Автомобиль, который ехал первым, развернуло поперек дороги.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.