Пожар в поселке Дальний в Иркутской области полностью ликвидировали

В Иркутской области в поселке Дальний 18 человек остались без жилья из-за пожара. Горело больше четырех тысяч квадратных метров территории. Тушить помогали аэромобильные отряды. Самолет Бе-200 дважды сбрасывал на поселок по восемь тонн воды.

К этой минуте огонь удалось потушить. Сгорели девять жилых домов, 20 – уцелели. Пострадавших нет. Людей, которые остались без жилья, пока расселили у родственников. Об этом рассказали местные власти.

В четверг в поселок отправятся психологи, а в субботу туда планирует поехать губернатор области. Он уже заявил, что власти окажут пострадавшим материальную помощь.

Пожар в поселке начался в среду, по одной из версий огонь вспыхнул из-за сварочных работ. Точную причину сейчас выясняют, прокуратура начала проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.