Пожар в поселке Дальний в Иркутской области полностью ликвидировали

14:15
В Иркутской области в поселке Дальний 18 человек остались без жилья из-за пожара. Горело больше четырех тысяч квадратных метров территории. Тушить помогали аэромобильные отряды. Самолет Бе-200 дважды сбрасывал на поселок по восемь тонн воды.
К этой минуте огонь удалось потушить. Сгорели девять жилых домов, 20 – уцелели. Пострадавших нет. Людей, которые остались без жилья, пока расселили у родственников. Об этом рассказали местные власти.
В четверг в поселок отправятся психологи, а в субботу туда планирует поехать губернатор области. Он уже заявил, что власти окажут пострадавшим материальную помощь.
Пожар в поселке начался в среду, по одной из версий огонь вспыхнул из-за сварочных работ. Точную причину сейчас выясняют, прокуратура начала проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: