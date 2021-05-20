Телезрителям показали ситуацию с самолетом ВВС Польши на интерактивной карте

Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате. Речь идет о пассажирском лайнере Boeing 737-86X. По данным СМИ, пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, что означает "самолет захвачен".

Пока непонятно точно, что именно случилось. В Twitter также пишут, что это могут быть контртеррористические учения. Они проходят до 21 мая включительно. Отрабатывают 4 сценария захвата.

Сигнал поступил от пилота, когда воздушное судно было недалеко от границы с Чехией. Подробнее о ситуации с самолетом ВВС Польши на интерактивной карте – в сюжете телеканала Москва 24.