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Новости

Новости

20 апреля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 апреля

Автомобиль загорелся из-за аварии на внешней стороне МКАД

Один человек погиб в ДТП в подмосковном Ногинске

Крупное ДТП произошло в подмосковном Ногинске

Новости мира: город Церматт в Швейцарии третий день остается без электроснабжения

Пожар произошел на севере Москвы

Пожар произошел в ЖК на Озерной улице в Москве

Появились предположительные причины падения автомобиля в Яузу

Машину, упавшую в Яузу, вытащили на берег

Новости регионов: четверо детей погибли во время поажара в Челябинской области

Один человек погиб в ДТП в районе подмосковного Ногинска. Кроме того, еще четверо получили травмы. По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. От удара один из автомобилей загорелся. Возбуждено уголовное дело.

В столице вновь зафиксировали суточный рекорд максимальной температуры воздуха. 20 апреля в Москве стало самым теплым за все историю наблюдений.

Из-за жары пляжи города заполняют отдыхающие. Вода в Москве прогрелась до 7 градусов тепла, при этом Роспотребнадзор одобрил уже три точки для отдыха. Это зона отдыха "Тропарево", озеро Черное и Большой городской пруд в Зеленограде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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