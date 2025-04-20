Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 апреля

Один человек погиб в ДТП в районе подмосковного Ногинска. Кроме того, еще четверо получили травмы. По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. От удара один из автомобилей загорелся. Возбуждено уголовное дело.

В столице вновь зафиксировали суточный рекорд максимальной температуры воздуха. 20 апреля в Москве стало самым теплым за все историю наблюдений.

Из-за жары пляжи города заполняют отдыхающие. Вода в Москве прогрелась до 7 градусов тепла, при этом Роспотребнадзор одобрил уже три точки для отдыха. Это зона отдыха "Тропарево", озеро Черное и Большой городской пруд в Зеленограде.

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