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Новости

20 апреля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: жителей Кургана призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в Тоболе

Новости регионов: жителей Кургана призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в Тоболе

В Балашихе на улице застрелили бизнесмена

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В Кургане призвали срочно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе у Кировского моста, а также населенных пунктов Белозерского округа. Уровень воды в Тоболе превысил 10 метров.

Тем временем Следственный комитет по Московской области опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе. Нападение на владельца круглосуточного магазина произошло возле подъезда его дома. Преступник ждал мужчину на парковке, подбежал к нему и сделал несколько выстрелов в упор.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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