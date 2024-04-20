Новости регионов: жителей Кургана призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды в Тоболе

В Кургане призвали срочно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе у Кировского моста, а также населенных пунктов Белозерского округа. Уровень воды в Тоболе превысил 10 метров.

Тем временем Следственный комитет по Московской области опубликовал видео с места убийства бизнесмена в Балашихе. Нападение на владельца круглосуточного магазина произошло возле подъезда его дома. Преступник ждал мужчину на парковке, подбежал к нему и сделал несколько выстрелов в упор.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.