Новости мира: в Казахстане фиксируют сильнейший весенний паводок за последние 80 лет

В Казахстане фиксируют сильнейший весенний паводок за 80 лет. Наводнение произошло в том числе в районе Петропавловска. В пунктах эвакуации остаются почти девять тысяч человек. Всего с начала паводка с подтопленных территорий были вывезены более 118 тысяч человек.

Тем временем проект помощи Украине прошел процедурное голосование в Палате представителей США. После окончательного голосования документ поступит на утверждение в Сенат. Речь идет о сумме почти в 61 миллиард долларов, а также об использовании замороженных активов россиян для оказания поддержки Киеву.

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