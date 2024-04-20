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Новости

20 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: в Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

Новости мира: в Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

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Полиция Парижа задержала мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана. Он вошел в здание и снял пальто, показав гранату и пояс со взрывчаткой. По словам некоторых очевидцев, мужчина хотел отомстить за смерть брата. После задержания выяснилось, что взрывчатки у него не было.

Сильный град обрушился на несколько провинций Китая. Он повредил некоторые автомобили, а также сельскохозяйственные и чайные плантации в провинции Гуйчжоу. О пострадавших не сообщалось.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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