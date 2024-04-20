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20 апреля, 09:15

Происшествия

Новости мира: человек погиб из-за взрыва на военной базе в Ираке

Новости мира: человек погиб из-за взрыва на военной базе в Ираке

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Сильный взрыв произошел на военной базе к югу от Багдада. Там находились иракские солдаты, полицейские и бойцы сил народной мобилизации, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько пострадали. В СМИ пишут, что удар могли нанести ВВС США совместно с Израилем. Американская сторона пока не давала комментарии.

В Тбилиси протестующие пятый день подряд выходят на митинги против закона об иноагентах. Если раньше они собирались на пикеты у здания парламента или перекрывали улицы, то теперь они организовали марш. Сотни протестующих с флагами и плакатами требуют встречи с премьером страны Ираклием Кобахидзе.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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