С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Об этом сообщают американские СМИ.

В октябре 2021 года во время репетиции на съемочной площадке вестерна Болдуин выстрелил из пистолета. Он оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами.

Погибла женщина-кинооператор, режиссер был тяжело ранен. Актер настаивал, что не нажимал на курок, выстрел произошел самопроизвольно.

Ранее сообщалось, что съемки фильма возобновят в конце апреля. По данным CNN, Болдуин продолжит играть в картине главную роль.

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