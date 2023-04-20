Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 23:45

Происшествия

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Взрыв произошел в жилом квартале Белгорода

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

"Рейд 112": таксист врезался в стоящий на шоссе Jaguar

"Московский патруль": в Подмосковье задержали организатора интим-услуг в салоне такси

"Московский патруль": аферист с сервиса для онлайн-знакомств обманул москвичку

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, который попытался украсть чужую сумку

"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру четверга

Новости часа: женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Об этом сообщают американские СМИ.

В октябре 2021 года во время репетиции на съемочной площадке вестерна Болдуин выстрелил из пистолета. Он оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами.

Погибла женщина-кинооператор, режиссер был тяжело ранен. Актер настаивал, что не нажимал на курок, выстрел произошел самопроизвольно.

Ранее сообщалось, что съемки фильма возобновят в конце апреля. По данным CNN, Болдуин продолжит играть в картине главную роль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика