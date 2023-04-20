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Новости

Новости

20 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру четверга

Новости часа: женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Фура перевернулась на повороте с Коровинского шоссе на Пяловскую улицу

Крупный пожар локализован на территории завода "Квант" в Зеленограде

Спасатели ликвидировали пожар на территории завода "Квант" в Зеленограде

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Второй этаж завода электронных приборов "Квант" вспыхнул в Зеленограде

Пожар в коллекторе возник в Троицке на глубине 5 метров

Женщина присвоила себе забытые в банкомате купюры в Подмосковье

Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки

В Москве на Пяловской улице в районе пересечения с Коровинским шоссе перевернулась фура. Грузовик завалился на бок и перекрыл две дорожные полосы. Движение было затруднено.

Сообщений о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

В столице стартует 45-й Московский международный кинофестиваль. Церемония открытия пройдет в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади.

Москвичам предлагают бесплатно взять животных на акции "Четвероногий друг". Акция проходит на Цветном бульваре.
В рамках фестиваля "Пасхальный дар" объединились благотворительные фонды помощи бездомным животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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