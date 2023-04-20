20 апреля, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру четверга
В Москве на Пяловской улице в районе пересечения с Коровинским шоссе перевернулась фура. Грузовик завалился на бок и перекрыл две дорожные полосы. Движение было затруднено.
Сообщений о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
В столице стартует 45-й Московский международный кинофестиваль. Церемония открытия пройдет в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади.
Москвичам предлагают бесплатно взять животных на акции "Четвероногий друг". Акция проходит на Цветном бульваре.
В рамках фестиваля "Пасхальный дар" объединились благотворительные фонды помощи бездомным животным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.