Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки

Пункт службы доставки, закрытый на Стартовой улице из-за подозрительной посылки, возобновил работу. Об этом сообщили в компании.

Ранее офис полностью эвакуировали, когда среди коробок нашли подозрительную статуэтку. Она напоминала ту, что вручили перед гибелью военкору Владлену Татарскому. На место сразу же вызвали оперативные службы.

В статуэтке ни полиция, ни саперы ничего опасного не нашли, поэтому оцепление сняли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.