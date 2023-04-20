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Новости

17:15

Происшествия

Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки

Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки

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Пункт службы доставки, закрытый на Стартовой улице из-за подозрительной посылки, возобновил работу. Об этом сообщили в компании.

Ранее офис полностью эвакуировали, когда среди коробок нашли подозрительную статуэтку. Она напоминала ту, что вручили перед гибелью военкору Владлену Татарскому. На место сразу же вызвали оперативные службы.

В статуэтке ни полиция, ни саперы ничего опасного не нашли, поэтому оцепление сняли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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