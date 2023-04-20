Новости часа: Минкультуры окажет поддержку следствию по делу Ольги Яриловой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минкультуры окажет поддержку следствию по делу экс-замминистра Ольги Яриловой. Об этом сообщили в ведомстве.

Половодье в московском регионе прошло штатно. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все водохранилища заполнены.

Дополнительные меры по поддержке ипотеки в России могут рассмотреть в июне. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.