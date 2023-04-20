Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: Минкультуры окажет поддержку следствию по делу Ольги Яриловой

Новости часа: Минкультуры окажет поддержку следствию по делу Ольги Яриловой

Нетрезвый турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета в Красноярске

Три большегруза столкнулись около подмосковного Ступина

Такси влетело в отбойник на проспекте генерала Дорохова

Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд арестовал бывшего замминистра культуры России Ярилову

Торнадо в американской Оклахоме унес жизни двух человек

Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ

Новости регионов: торфяной пожар в Свердловской области разросся до 70 гектаров

Новости мира: около 100 человек погибли в давке в столице Йемена во время раздачи помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минкультуры окажет поддержку следствию по делу экс-замминистра Ольги Яриловой. Об этом сообщили в ведомстве.

Половодье в московском регионе прошло штатно. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все водохранилища заполнены.

Дополнительные меры по поддержке ипотеки в России могут рассмотреть в июне. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Читайте также
происшествияобществоэкономиканедвижимостьвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика