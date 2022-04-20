Пожарные ликвидировали задымление на Тверской улице в центре Москвы

Задымление на Тверской площади ликвидировано. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

"На ярмарке произошло задымление, оперативно ликвидировано экстренными службами. Возможно, загорелась проводка", – рассказал Немерюк.

По его словам, в результате никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.