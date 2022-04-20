Причиной задымления на Тверской площади стало короткое замыкание

Задымление на Тверской площади ликвидировано, заявили в МЧС. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

Дым появился в деревянном фестивальном одноэтажном павильоне. Людей в строении не было, никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.