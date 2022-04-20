Короткое замыкание стало причиной задымления в центре Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ждет ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщила организация.

