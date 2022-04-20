Сотрудники МЧС ликвидировали задымление на Тверской площади возле здания мэрии в центре Москвы. По предварительным данным, причиной задымления могло стать короткое замыкание.

О задымлении, произошедшем на Тверской площади напротив здания правительства столицы, стало известно в среду днем. По предварительной информации, оно случилось во временном деревянном павильоне. В момент происшествия людей в нем не было.