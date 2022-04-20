Правоохранители задержали еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников

В Санкт-Петербурге и Татарстане задержали еще шестерых фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Тогда погибли 84 российских военных, еще четверо были ранены. Их атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Отмечается, что все задержанные жили в Татарстане.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых и выясняет их причастность к другим преступлениям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.