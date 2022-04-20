В торговом центре "Мега Белая Дача" произошла эвакуация

В торговом центре "Мега Белая Дача" эвакуировали людей. В магазине сработало оповещение. Всех попросили срочно покинуть торгово-развлекательный центр.



Также известно, что эвакуацию провели в бизнес-центре "Водный" и из Останкинской телебашни. В экстренных службах сообщили, что туда поступило сообщение об угрозе взрыва.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.