ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области пять мигрантов, которые состояли в ячейке террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России.

Установлено, что они проводили конспиративные собрания и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов. На квартирах преступников обнаружены и изъяты запрещенные в стране пропагандистские материалы, телефоны, флешки, которые использовали для террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

