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Новости

20 марта, 13:30

Происшествия

Россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию несколько десятков самоцветов

Россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию несколько десятков самоцветов

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Таможенники в Домодедово обнаружили у россиянки 79 самоцветов, которые она попыталась провезти в нижнем белье из Индии. В ручной клади она несла 4 минерала, еще 75 камней обнаружили при личном досмотре. Задержанная объяснила таможенникам, что камни нужны для изготовления украшений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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