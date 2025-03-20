20 марта, 13:30Происшествия
Россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию несколько десятков самоцветов
Таможенники в Домодедово обнаружили у россиянки 79 самоцветов, которые она попыталась провезти в нижнем белье из Индии. В ручной клади она несла 4 минерала, еще 75 камней обнаружили при личном досмотре. Задержанная объяснила таможенникам, что камни нужны для изготовления украшений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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