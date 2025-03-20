132 украинских БПЛА были сбиты над Россией в ночь на 20 марта

В ночь на 20 марта над регионами РФ сбиты 132 украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дроны были направлены на 7 субъектов. Больше всего БПЛА уничтожили над Саратовской областью – 54 устройства.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что при атаке частично выбило окна в больнице, двух детских садах и школе. Повреждены около 30 частных и дачных домов.

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