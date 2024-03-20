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Новости

20 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в ЯНАО

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Крупная авария произошла на МКАД в ночь на 20 марта

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время полета пилот сообщил об отказе основной гидросистемы. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. По данным Уральской транспортной прокуратуры, вынужденная посадка прошла благополучно.

Кроме того, в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ региона Дениса Архипова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, из-за его действий бюджет Новосибирской области не получил 220 миллионов рублей банковской гарантии. Ранее ее выдали компании, которая занималась вывозом мусора, а в данный момент проходит процедуру банкротства.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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