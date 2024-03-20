Новости регионов: спасатели пробурят вторую скважину для спасения амурских горняков

Спасатели пробурят вторую разведывательную скважину в заваленную шахту на руднике в Амурской области, где находятся 13 горняков. Об этом сообщили местные власти. Первую скважину, которая ведет к предполагаемому месту расположения людей, начали бурить 20 марта. Тем временем спасатели продолжают работы по расчистке завала. Как сообщили в экстренных службах, объем рухнувшей горной породы в шахте оказался в девять раз больше, чем считали сначала.

Кроме того, на участке трассы между Ростовом и Батайском опрокинулась фура, которая перевозила древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Из-за аварии он высыпался прямо на дорогу. Туда же с моста упали части поврежденного ограждения. Проезд по эстакаде временно ограничили.