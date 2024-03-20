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Новости

20 марта, 09:45

Происшествия

Новости регионов: свыше 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье

Новости регионов: свыше 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье

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Свыше 200 спасателей работают на месте обвала шахты в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков. Среди них – вахтовики из разных регионов РФ. Обрушение горных масс на золотодобывающем руднике "Пионер" произошло 18 марта. По последней информации, шахтеры находятся на глубине 125 метров.

В Приморье ликвидирован мощный пожар на складе. В Уссурийске загорелся ангар с пищевыми и хозяйственными товарами на площади в одну тысячу квадратных метров. На месте пожара работали 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние помещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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