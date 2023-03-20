Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Происшествия

Таксист попытался сбить сотрудника ППС в Астрахани

Таксист попытался сбить сотрудника ППС в Астрахани

Наводнение началось в пострадавшем от землетрясения Искендеруне

Восемь банок с гашишем изъяли у пассажира рейса Дели – Москва

Машина перевернулась во дворе в Екатеринбурге

Более 20 человек оказались заблокированными на подъемнике на Шерегеше

ДТП с такси произошло на Тверской улице

Новости часа: Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

"Актуальный репортаж": СК нашел возможного виновника убийств 20-летней давности в Москве

Вода затопила улицы в подмосковной деревне Ивановское

Астраханский таксист пытался сбить сотрудника ППС, потому что его пытались остановить полицейские. Мужчина ехал по дороге в надежде скрыться от них, а в итоге столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция смогла остановить водителя только с применением табельного оружия, но и после этого он отказался выходить из машины и попытался наехать на одного из сотрудников. В результате полицейским даже пришлось разбить стекло его седана. А когда мужчину удалось задержать, он до последнего оказывал сопротивление.

Теперь ему может грозить уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика