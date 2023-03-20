Таксист попытался сбить сотрудника ППС в Астрахани

Астраханский таксист пытался сбить сотрудника ППС, потому что его пытались остановить полицейские. Мужчина ехал по дороге в надежде скрыться от них, а в итоге столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция смогла остановить водителя только с применением табельного оружия, но и после этого он отказался выходить из машины и попытался наехать на одного из сотрудников. В результате полицейским даже пришлось разбить стекло его седана. А когда мужчину удалось задержать, он до последнего оказывал сопротивление.

Теперь ему может грозить уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.